『ジャンク品 ThinkRider X5-2 Neo スマートローラー 中古【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 21時 14分に出品され03月04日 21時 14分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ThinkRider X5-2 Neo の中古です

ジャンク品になります。



ジャンクの理由は、異音がします。カンカンと大きな音がします。家族から苦情がきました。

(ベアリングが悪いのかもしれませんが、詳細は不明です)



ズイフトの接続、パワー計測には問題ないようですが、保証は致しかねます。



以上をご理解の上、ノークレーム、ノーリターンで、ご購入をお願いします。

元箱に入れてお送りします。



- ブランド: THINKRIDER

- 付属品: 全てあると思います。

- 状態: 使用感あり、傷、汚れあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 全体的に状態が悪い

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ ジャンク品 ThinkRider

X5-2

Neo

スマートローラー 中古