『yoli 2024AW leather bag L 新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 24分に出品され03月11日 11時 24分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日届いた今期のレザーバッグです。

用途が無くなった為出品致します。



サイズ L

カラー ブラック



オンライン売り切れ



定価29700円



豚革のレザーで軽く、

肩掛け、斜め掛けもできます。



お値下げ交渉ご遠慮下さい。



タグの紐はありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ yoli

2024AW



leather

bag

L

新品未使用