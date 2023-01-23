『菊地姫奈 直筆サイン入 生写真5枚セット 当選 23年 バースデーイベント限定【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 39分に出品され03月23日 07時 39分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 菊地姫奈 直筆サイン入り

撮り下ろし生写真 5枚セット

当選品 2023年 バースデーイベント限定グッズ



※同時落札同梱でお安くなります

予めご相談ください



2023年 10月8日 バースデーイベント会場にて取得致しました

※水着のものも含まれております

サインは一枚です



内容は2枚目画像もご参照ください





【その他2024年版も出品中】

生写真セットA 撮り下ろし2種類

生写真セットB

オフショット生写真セット 2種

（お楽しみオフショット）

ビールジョッキ

ご本人が描いたイラスト付き（印刷）

ステッカーセット



ご覧頂きありがとうございます



匿名配送

※ご質問がございましたら、入札前にお願い申し上げます

※その他画像優先します

※早い発送を心がけておりますが、特にお急ぎの場合は予めお申し付け下さい

※素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください

※ノークレームノーリターンでお願いします





検索 菊池姫奈 バースディイベント バースディーイベント 直筆 自筆コメント入り サイン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用