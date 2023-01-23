『Sato様 ジャンニキャリーニ アリファM レオパード ハラコ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 17時 49分に出品され04月21日 17時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

ジャンニキャリーニ

GIANNI CHIARINI



■アイテム

アリファM 2way ショルダーバッグ

レオパード 豹柄 ヒョウ柄 ハンドバッグ

イタリア ハラコ ロゴ





■商品

ジャンニキャリーニのアリファM、

2wayショルダーバッグです。

華やかなハラコのレオパード柄で

マチがあり収納力と機能性が高く、

様々なシーンで活躍します！



■サイズ

縦：約17cm

横：約27cm

マチ：約12cm

本体から持ち手：約6cm

※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。



■仕様

バッグの中チャックポケット×1

ショルダーストラップ×1



■素材：レザー、本革、ハラコ



■カラー：レオパード、ハラコ、豹柄、ヒョウ柄

シルバー金具



■状態

目立った傷や汚れなく美品で

まだまだお使い頂けます✨

※写真でも状態のご確認をお願い致します。





■付属品：本品、ショルダーストラップ

専用布袋



【注意事項】

・光の加減により実際の色味と

写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。

・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので

ご了承お願い致します。

・大手リユースショップにて購入した正規品です。





即購入可能です！

1~2日で梱包して発送致します。

ご質問等あれば気軽にコメント下さい！





あくまでも中古品であることをご了承の上、

ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンニキャリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Sato様 ジャンニキャリーニ アリファM

レオパード

ハラコ ショルダーバッグ