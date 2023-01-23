『【新品】HAYNI ヘイニ キルティングチェーンショルダーバッグ 牛革 バルメド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 04時 48分に出品され03月09日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ヘイニ
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落札価格9425円
595 入札履歴
終了
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