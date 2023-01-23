『【新品】HAYNI ヘイニ キルティングチェーンショルダーバッグ 牛革 バルメド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 04時 48分に出品され03月09日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【barmed バルメド｜HAYNI ヘイニ 】キルティングチェーンショルダーバッグ 牛革



未使用です( ˊᵕˋ )

保存袋付属します。



【以下公式サイト商品説明】

これひとつで印象を操作するブラックレザーバッグ



どこかぬくもりを感じさせるようなくたっとした柔軟な肌触りの良い質感の牛革をシンプルかつリュクスなキルティング風にアレンジ

ゴールドチェーンが一体感を持って溶け込んだバッグです



見た目より意外に軽い？！

毎日使いやすいよう、質感を保ちつつもずっしりと重すぎることがないように調整を繰り返したチェーンを使用しています

チェーンバッグがお好きな方にも、はじめて使うという方にも、どなたにでも使いやすい上品な雰囲気

その秘密は、たっぷり惜しげなく使った上質な本革と、輝きすぎないチェーン

特に今回のゴールドは深みある落ち着いたカラーで

より大人っぽくスタイリッシュ



【高品質な本革】

本製品は、耐久性と高級感を兼ね備えた本革素材で作られています。日常使いに最適で、長く愛用できるアイテムです



【エレガントなデザイン】

キルティングデザインとゴールドチェーンが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます

カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします

ショルダーバッグとしての使い勝手が良く、必要なアイテムをしっかり収納できます

デイリーユースにぴったりのサイズ感です



- ブランド: HAYNI

- 素材: 本革

- 色: 黒

- チェーンの色: ゴールド

- デザイン: キルティング



定価18,200円



drawer

blamink

IENAイエナ

JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード

spick and span スピックアンドスパン

La TOTALITE トータリテ

NOBLE ノーブル

plage プラージュ

ROPE ロペ

adam et rope アダムエロペ

LAppartement DEUXIEME CLASSE アパルトモン

Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス

STUNNING LURE スタニングルアー

ENFOLD エンフォルド

Whim Gazette ヴィムガゼット

TOMORROWLAND トゥモローランド

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヘイニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】HAYNI

ヘイニ

キルティングチェーンショルダーバッグ

牛革 バルメド