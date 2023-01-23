『FENDI マフラー ズッカ柄 ペカン ブロック リバーシブル イタリア製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 30分に出品され03月26日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇ブランド

FENDI／フェンディ





◇商品説明

マフラー ストール ズッカ ペカン ブロック ウール リバーシブル フリンジ メンズ レディース イタリア製





◇カラー

ブラウン ネイビー





◇サイズ（約cm）

幅：37

長さ： 157（フリンジ含む）





◇状態

ややほつれと一部薄くなっている箇所がありますが、その他、特に目立つ汚れやダメージなどはなく、まだまだご使用いただけるかと思います(^^)





◇商品について

・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。

・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。

・素人検品の為、見落としのシミ汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、神経質な方はご購入をお控えください。

・説明にない付属品は付きません。

・すべて自宅保管ですので、生活臭や保管臭等はご容赦ください。

・ご購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。不明点がありましたらお気軽にコメントください。





24356-S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ FENDI マフラー ズッカ柄 ペカン ブロック リバーシブル イタリア製