『Combi THE S コンビ ザエス チャイルドシート ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 03時 46分に出品され04月04日 03時 46分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 種別···チャイルドシート



種別···ジュニアシート







特徴···ISOFIX



2週間前に2つ同時に購入し、

1つは現在使用中ですが

こちらは結局使わず終いで開封もせず

保管していたので新品未使用未開封品です。



商品の詳細はコンビのホームページで

ご確認いただいたほうが確実かと思います。



エッグショックZE カラーはブラック 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>チャイルドシート 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コンビ