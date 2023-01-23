『【廃盤・希少】ほぼ未使用 BRIEFING / ブリーフィング SQ TOTE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 59分に出品され04月26日 02時 59分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRIEFING / ブリーフィング SQ TOTE COYOTE



発売当時の2016年頃に購入し、ほぼ使用しないままコレクションとして大切に保管しておりました。

金具の塗装剥がれや劣化等もありません。

販売期間が短く、人気の廃盤カラーです。



表地：ナイロン（1050デニール・バリスティックナイロン）

裏地：ナイロン（420デニールナイロン）



仕様：ボタンとジッパーによる開閉、内側にジッパーポケット、オープンポケット2、前面にジッパーポケット、ボタン留めポケット（内側にオープンポケット）、背面にボタン留めポケット（内側にオープンポケット）、両脇にオープンポケット



サイズ：横（底部）40cm（最大）52cm×高さ31.5cm×幅15.5cm／重さ1,000‐1,100g／ハンドルの高さ23cm



カラー：コヨーテ



製造国：アメリカ



※発送は丁寧な梱包を心掛けますが、送料を抑えるためにコンパクトに畳む可能性があることをご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【廃盤・希少】ほぼ未使用

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