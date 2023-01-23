『kolor BEACON カラービーコン ポロシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 11時 27分に出品され04月24日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kolor BEACONのポロシャツです。

ブランドらしい変形した衿とボタンを掛け違えた様なディテールが特徴です。

オーバーサイズで着用頂けます。

10回ほど着用で傷、汚れなどはありませんが、中古品とご理解の上ご購入下さい。



表記サイズ：2

着丈：72cm

身幅：68cm

肩幅：57cm

袖丈：22cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カラービーコン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kolor

BEACON

カラービーコン

ポロシャツ