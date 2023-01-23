『新品タグ付 アダムエロペ 定価20,900円 【洗える】アシメバルーンワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 02時 08分に出品され05月05日 02時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アダムエロペ

2024春夏

【洗える】アシメバルーンワンピース

ブラック

サイズフリー

定価20,900円





ZOZOで一目惚れし購入しましたが

着るタイミングがなく

着用する事なく、クローゼットに保管しておりました。

その為、新品タグ付きです。

試着もしてません。

大切に着ていただける方にお譲りできたら幸いです。





《ギャザー調整可》Tシャツとスカートをドッキングしたような新鮮なバランス。大胆なシルエットが表情豊かに着映えするバルーンワンピース

◇2024春夏◇

ADAM ET ROPE FEMME



【Material】

トップス部分:しっかりと度目の詰まったコットンできれい見えする天竺素材。身体のラインを拾いにくく、着心地の良い滑らかな肌あたりも魅力。

スカート部分:タフタ素材を使用。きれいな表面感と、張りのある軽い着心地が特徴。



【Design】

Tシャツをタフタスカートにインしたイメージのワンピース。タフタならではのドラマティックなシルエットが着映える、カッティングにこだわった華やぎワンピース。ストッパーが付いているので、ギャザーのボリューム感を調整でき、好みのシルエットへ変化を加えられるのが嬉しいポイント。



【Color】

ベーシックで取り入れやすいブラック、明るすぎず大人らしいベージュの2色展開。



【Styling Point】

さっと着て一枚で決まりつつ、小物合わせをプラスしてスタイリングを楽しめるアイテム。スニーカーやサンダル合わせがおすすめ。



---------------

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:トップスあり、スカートなし

光沢感:なし

生地の厚さ:やや薄地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品タグ付

アダムエロペ

定価20,900円

【洗える】アシメバルーンワンピース