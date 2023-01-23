『BARBOUR×YOKE×JS Gamefair Liddesdale coat【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 43分に出品され03月30日 01時 43分に終了予定です。即決価格は39,600円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着る機会が無いので、断捨離で出品します。

ジャーナルスタンダードで直接購入しました。

昨年2回ほど着ただけで、状態は良い方だと思いますが、あくまで主観ですのでご理解ください。

探してい方は、サイズ3も貴重かと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

すり替え防止のため、返品は受け付けません。





BARBOUR×YOKE×JOURNAL STANDARD-Connected Gamefair × Liddesdale coat

バブアー ヨーク ジャーナルスタンダード

エディフィス



カラー:ブラック

サイズ:3(Lサイズ相当)

着丈…約90

※素人採寸ですので、ご理解ください



BARBOUR×YOKE×JOURNAL STANDARD-Connected Gamefair × Liddesdale coat-人気ブランドとのトリプルコラボが実現。

BARBOURでは見たことのないデザインとしてドッキングやカットオフ仕様が特徴のアイテム。Gamefairのアームホールから脇、アームホールから袖下を解体して、Liddesdale Jacketをドッキングしたデザインです。

前身頃は、Liddesdale Jacketの上に完全にGamefairの身頃が上に被っています。そのため脇についたドットボタンを開けることで、Liddesdaleのパッチポケットも使用出来るようになっています。内ポケットもLiddesdaleのパッチポケットが使用出来ます。

アームホールや袖はパーツが解体されたようにカットオフの仕様で、裏地もチラッと覗くようにして、少しアクセントになっています。

サイズ感は、インラインと比べるとかなり身幅も袖巾を大きくとっているいるのでインナーにビックシルエットのアイテムを着用しても着てもらえるサイズ感になっています。デザインが強いので、カラーリングはオーセンティックにブラックとオリーブにしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARBOUR×YOKE×JS

Gamefair

Liddesdale

coat