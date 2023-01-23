『袋帯 染め帯 全通柄 名物裂 花兎 草花 流水 黄ベージュ 中古 kp1694【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 18時 21分に出品され04月05日 18時 21分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ご覧いただきありがとうございます♪

「なごみ」と申します。

お着物に携わるお仕事を

長年しておりました。

その経験と知識を生かし、

なるべくきれいなお品物を

出品するように心がけています♪



■状態

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・新古品

・状態は大変良くとてもきれいです♪

良質な新古品の仕立て上がり品です。



■寸法(ｃｍ)

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・長さ ：４５４

・幅 ：３０．５



■仕立て

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・仕立て上がり品

・全通柄



■素材

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・正絹



■説明

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・大変素敵な袋帯(仕立て上がり品)です‪。

こちらは、黄ベージュ色の上品な地。

そこに、黒で花兎や草花・流水・市松

などの名物裂が丁寧に染められました。



生地もやわらかくも程よいハリがあり

締めやすく 緩みにくい

帯質となっております。



ツウ好みのデザインが、いつもの和姿に

スパイスを与え がらりと印象の

変わったお洒落な着こなしを

お楽しみいただけます。



大変素敵な袋帯でございますので、

お目に留まりました方は、

この機会に是非どうぞ。





■注意事項

――――――――――――――――――――

・即購入可能です。

・帯のみの出品となります。

・お直しなどはできません...

ごめんなさい。

・コンパクトに畳み、

エコ梱包で発送しております。



・他にも素敵なお品物を

多数出品しております。

なにかございましたら、

お気軽にコメントください。



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segm20 368/725 61/11/4202 kp1694



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