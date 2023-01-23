『袋帯 染め帯 全通柄 名物裂 花兎 草花 流水 黄ベージュ 中古 kp1694【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 18時 21分に出品され04月05日 18時 21分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 10920
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¥ 9750
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振袖 仮絵羽 吉澤の友禅 金通し 金駒 金彩 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き
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新品未仕立 博多帯 琥珀織 誠之輔 八寸名古屋帯 仕立代込 A1-1
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【新品】 tsumori chisato 浴衣 赤×金茶 ぎざぎざボーダー
¥ 7800
袋帯 籠目 花柄模様 源氏車 蝶 金銀糸 湊鼠色 O-4347
¥ 10270
落札価格11635円
402 入札履歴
終了
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