『美品Dior hommeディオールオム ヘヴィツイルグレージュジャケット48【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 04時 32分に出品され05月17日 04時 32分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dior Homme ディオールオム



ミニマムなジャケットの極み、ディオールオム。フレンチブリティッシュの格式を感じるモードカッティングです。



男らしさを強調するというよりは中性的な美しさを強調しているかのよう、やはり群を抜いて色気ある逸品。



こちらはWO100素材ながらハリのある質感に織り上げられており、トレンチコートを彷彿とさせる生地感がかなり珍しい一着。それによりカッティングの美しさは比類なく、適度な光沢に高級感も素晴らしいです。



イタリア製

カラー グレーベージュ

素材：100%WO

季節感 4シーズン



定価

過去シーズンの為不明ですが、現行ジャケットで51万円



サイズ：48

肩幅42cm、

バスト46

ウエスト44

着丈70cm、

袖丈61.5cm





仕様

フロント2B、総裏、センターベント、袖ボタンアキミセ4B



お直し余地

袖折り返し4.5



着画182cm 75kg

この体型ではかなりきついです。



通常の使用感のみで目立ったダメージはございません。

胸ポケットとフラップポケットの仕付け糸は残されたままです。

中古品ですので細かい点はご理解いただけますようお願い致します。



カラー···ベージュ

柄···無地

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディオールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品Dior

hommeディオールオム

ヘヴィツイルグレージュジャケット48