『美品Dior hommeディオールオム ヘヴィツイルグレージュジャケット48【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 04時 32分に出品され05月17日 04時 32分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ディオールオム
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落札価格17940円
979 入札履歴
終了
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