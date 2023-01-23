『ソニー wf-1000xm5 片耳(右耳のみ)+ケース【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 21時 27分に出品され04月18日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日左耳側を紛失したためで売却致します。



予備のイヤーピース等の付属品は揃っていますが、元々付属していたイヤーピースは付属しておりません。

すり替え防止のため返品不可です。



経年劣化以外の目立ったキズはございません。

値引き希望などございましたらコメントください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー