『【希少】ブラックアイパッチ⭐︎飛び出し坊や パーカー M イエロー 黄 取扱注意【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 03時 23分に出品され04月24日 03時 23分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

【商品説明文】

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇｀*)



お気に入りの1枚を探してみてくださいね！

#SplusStyle



90s 90年代 をはじめ、トレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております！



▪️ブランド▪️



ブラックアイパッチ BLACK EYE PATCH



▪️サイズ表記▪️



M



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈66

・身幅55

・肩幅51

・袖丈61



▪️カラー▪️



黄 /イエロー



▪️素材▪️



コットン

ポリウレタン



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



▪️状態▪️



USED



お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！



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#SplusStyle



3001



肩幅···51cm

身幅···55cm

袖丈···61cm

着丈···6655cm



肩幅···51cm

身幅···55cm

袖丈···61cm

着丈···66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラックアイパッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】ブラックアイパッチ⭐︎飛び出し坊や

パーカー

M

イエロー

黄

取扱注意