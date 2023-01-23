『Tiffany&Co. ティファニー SV925 オープンハート リング 8号【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 58分に出品され03月21日 13時 58分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ティファニーのオープンハートリングです。

ぜひご検討下さい。



付属品: なし 本体のみ



✅アイテム及びブランド



TIFFANY＆Coティファニー

オープンハート

カラー...シルバー

材質...シルバー925

サイズ…内径約15.4mm

指輪サイズ…約8号

刻印裏面…TIFFANY＆Co PERETTI 925

刻印が有ります。



✅状態



数回研磨と洗浄し磨いてあります。その他特筆するところはありません。



✅購入先



大手BTOBオークションにて購入



✅備考



ヴィンテージ品、USED品となります。

目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。

ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。

写真の追加はご遠慮なくお申し出ください。

また、イメージが違ったなどの理由での返品は致し兼ねますので、購入前にご確認下さい。

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございます。



・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^)

・しっかりと真贋検査を受けておりますが、万が一コピー商品、不備がありましたら返品対応させていただきますので、必ず評価前にコメントお願いいたします。また、取引完了後の返品はすり替え防止のため受け付けておりません。



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カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ Tiffany&Co.



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