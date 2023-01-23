『「明治〜大正期」の『野弁当』(提げ重箱)朱蒔絵 木製漆器 弁当箱【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 43分に出品され02月13日 15時 43分に終了予定です。即決価格は11,350円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●「時代物」の朱塗りの蒔絵『野弁当』です。



※大変オシャレな『野弁当』です。



●左上の引き出しが欠損？おしぼり入れか？

僅かな経年劣化(スレ・アタリ等)は見られますが、特筆すべき大きなダメージは御座いません。



※画像の通り大変素晴らしい作品です。



●サイズ

高さ約:38、5センチ

横幅約:22、5センチ

奥行約:18、5センチ



●送料込みです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり