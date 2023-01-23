『50s 60s XL相当 ユーロヴィンテージ タイロッケンコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 56分に出品され03月12日 05時 56分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下い。



---商品の詳細---



□素材 : コットン



□サイズ：XL相当



□実寸（平置き計測/背面計測/身幅脇下計測）



肩幅···54cm

身幅···ベルトで調整可能

袖丈···65cm

着丈···101cm



※実寸は平置きで計測しているため、素材や環境による多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸を普段着用している衣類の実寸と比較してください。

※イメージしたサイズ感ではないなどのご購入者都合による返品は対応しません。



□状態



目立った汚れなどはありません。(画像参照)



全て検品済みですが、小さいキズやシミ・ほつれ・小穴・毛玉など見落とす可能性があります。

あくまで古着であることをご理解いただいた上でご購入してください。



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#古着屋nkj 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

60s

XL相当

ユーロヴィンテージ

タイロッケンコート