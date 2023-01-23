『BeeZip bag ベージュとブラウンのバンブースタイルハンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 50分に出品され04月02日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このハンドバッグは、ベージュとブラウンのコンビネーションが特徴で、スタイリッシュでありながら実用的なデザインです。バンブースタイルのハンドルが独自の魅力を引き立てています。



【素材】

キャンバスと合成皮革を使用しており、耐久性があり、日常使いに最適です。軽量で持ち運びやすいのもポイントです。



【収納力】

内部には仕切り付きのポケットがあり、整理整頓がしやすく、必要なアイテムをすぐに取り出せます。サイドファスナーも便利で、セキュリティ面でも安心です。



- 色: ベージュとブラウン

- 素材: キャンバスと合成皮革

- ハンドル: バンブースタイルのハンドル

- ストラップ: 取り外し可能なショルダーストラップ

- 内部ポケット: 仕切り付きの内部ポケット

- ファスナー: サイドファスナー付き

- サイズ: 中型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BeeZip







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ベージュとブラウンのバンブースタイルハンドバッグ