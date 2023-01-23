『Strong Arm Steady / In Search Of .. 2LP【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 51分に出品され03月20日 16時 51分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 In Search Of Stoney Jackson





All Track Produced By Madlib!! 2枚組アナログ!!



Strong Arm Steady × Madlib、そしてfeat. Phonte(Little Brother),Talib Kweli, Guilty Simpson, Planet Asia, Fashown etc.・・ヒップホップの良心が詰まったStones Throwから超待望の正統ヒップホップ作品の真打ちが登場。



Mayer Hawthorne, Dam Funk, James Pants等々新たなアプローチで今年のインディーズ・シーンを大いに賑わしたStones Throwからの注目作!



ますます磨きがかかったマッドなセンスは残しつつ更に洗練されたビートにまず脳天直撃・・・KOは確実!!!Phonte(Little Brother)をフィーチャーし、グッドヴァイブなソウルフル・ビートに思わずほっこりなTR-1、Madlib印な深みのあるビートを見せつける TR-2、フュージョン・ソウルの心地よいビートに思わずヤラれるTR-3、旬のラッパーFashownをフィーチャーしジャジーでドープなTR-5、これまたMadlib印なイルなソウル・サウンドを聴かせるTR-6、7、超絶ブレイクビートにマッドなアレンジが交錯する極上ファンキートラックTR- 12等々どこで切っても文句なしに極上Madlib最新ビートがさく裂した、ファンなら思わずニヤけてしまうほどにかっこいい久々のMadlib渾身の激作です!!!!





Tracklist:



A1. Best Of Times

A2. Cheeba Cheeba

A3. Chittlin & Pepsi

A4. ****gram

B1. Questions

B2. Smile

B3. New Love

B4. Get Started

B5. Interlude One

C1. Pressure

C2. True Champs

C3. Needle In The Haystack

C4. Interlude Two

D1. Ambassadors

D2. Chants

D3. Bark Like A Dog

D4. Two Pistls

D5. Outro 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

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