『【新品】A VACATION MARCHE ORANGE PAISLEY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 14時 28分に出品され05月02日 14時 28分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A VACATION

アヴァケーション



人気のオレンジペイズリー柄のマルシェ型バッグです。１ヶ月前オンラインで購入したものの似たようなバッグが多い為出品します。一度数時間使用。



ショルダーは調整可能のため斜めがけもできます。



レアな形とデザインの為お探しだった方へ。

人気のお品の為コメントやりとり中でも早い者勝ちとさせていただきます。



※写真の1.5枚目は同型の柄違い、最後の写真は現物です。





今シーズン新たに登場したモデルMARCHE。

丸いカゴのような、印象的なフォルムのデザインです。

シンプルなデザインの中にブランドアイコンの

⼆股のショルダーや、オリジナルのバックルなど

A VACATIONらしさをディティールに落とし込みました。

バッグの底にはハンドクラフト感のある⼿編みの

デザインを施し底が⾒えた時にも魅⼒的。

ショルダーの⻑さ調節ができるので、

コーディネートやシーンに合わせクロスボディーにも

肩がけにもできます。



63900円

2024AW新作



size

H:33cmW:20cmD:18cm

原産国：日本



quality

本体: Polyester61％ Viscose39％

皮革部分: 牛革





アヴァケーション

ロンハーマン

6

SEYA

トゥモローランド

ドゥーズイエムクラス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】A

VACATION

MARCHE

ORANGE

PAISLEY