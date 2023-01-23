『ファミリア ウサギ刺繍 ジャンバースカート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 07時 24分に出品され03月06日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

可愛らしいウサギの刺繍が施されたデザインで、特に女の子にぴったりです。



【素材】

柔らかいフリース素材を使用しており、肌触りが良く中にタートルネックやブラウスなど重ね着すると可愛いです♡



- 色: 白

- デザイン: ウサギの刺繍

- サイズ: 80cm

- 特徴: 後ろファスナー 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 80cm