『OMEGA Speedmaster Mission on Earth オメガ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 17時 54分に出品され03月31日 17時 54分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベルトを見たら分かると思いますが、

試着のみのほぼ新品です。

阪急で購入、保証書つき

よろしくお願いします！



【ブランドの信頼性】

OMEGAは高級時計の代名詞であり、その精密な技術とデザインは世界中で評価されています。



【ユニークなデザイン】

このモデルは、地球の画像を裏面にあしらった特別なデザインで、視覚的にも楽しめるアイテムです。



【快適な着用感】

シリコンバンドは軽量で柔軟性があり、長時間の着用でも快適です。



- ブランド: OMEGA

- モデル名: Speedmaster

- シリーズ: Mission on Earth

- 素材: シリコンバンド

- 色: 黒/緑

- 裏面デザイン: 地球の画像

- バンドデザイン: スピードマスターのロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スウォッチ

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