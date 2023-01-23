『ピンクハウス 新品タグ無し ダッフルロングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 08分に出品され03月18日 22時 08分に終了予定です。即決価格は20,399円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



新品ですがタグがありません。

購入後専用の袋に入れて保管していましたが気にされる方はご遠慮ください。



カラー···ブラックとグレーのチェック柄



質問等がありましたらコメントまでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ピンクハウス 新品タグ無し ダッフルロングコート