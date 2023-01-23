『GUNDAM NEXT FUTURE MG リアルタイプ オマケ付☆【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 44分に出品され03月11日 12時 44分に終了予定です。即決価格は14,822円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シリーズ···機動戦士ガンダムSEEDシリーズ



タイトル···機動戦士ガンダムSEED



機体名···ZGMF-X10A フリーダムガンダム



機体名···ZGMF-X09A ジャスティスガンダム





こちら初回のβテストにて購入したものになります。



積みプラ部屋のスペースが無くなってきたため泣く泣く出品致します。



届いた段ボールにて保管しておりましたので、擦れや傷等はないかと思われます。

しかし神経質な方も当然いらっしゃると思いますので、そう言った方のご購入はご遠慮ください。





また、勝手ながら今回はおまけとして未開封のガンプラ一点をオマケとして同梱させて頂きたいと思っております。

こちらも積みプラ整理のため泣く泣くとなります。



是非ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キドウセンシガンダム