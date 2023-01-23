『スポットクーラー 工事不要 8畳 2.3kW ノンドレン式【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 21分に出品され04月17日 19時 21分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>エアコン
|商品の状態:
|新品、未使用
Hisense スポットエアコン スポットクーラー
¥ 12922
日立遠方制御アダプター PSC-5RA 4個
¥ 10296
木村様専用 霧ヶ峰 MSZ ZW7117S -Ｗエアコン本体 ホワイト
¥ 20000
2357 日立 ヒタチ PC-ARFG3 業務 エアコン リモコン
¥ 11400
コロナ 窓用エアコン CW-1617 2017年製 一度取り付け数回使用
¥ 12350
アイリスオーヤマ ポータブルクーラー
¥ 12500
【2024年製】【未使用/美品】コロナ/CORONA 窓用エアコン 冷房専用
¥ 15561
三菱電機 MSZ-BVX3618 エアコン 2018年分解洗浄済みお掃除機能搭載
¥ 15600
TKSN様専用［美品］アイリスオーヤマ IPA-2821GH ポータブルクーラー
¥ 12500
トーヨ ペアコイル 2分4分 20m 新品
¥ 12870
IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ ルームエアコン IHF-2205G ②
¥ 12870
三菱エアコン 8畳用 2、8kw ２０２０年製 美品
¥ 11000
[保証あり] CHOFU 給湯リモコンYST-57G
¥ 12350
ドンキホーテ どこでも置くだけエアコン 2024年式
¥ 17850
日立 ルームエアコン RAS-X56J2 白くまくん 主に18畳
¥ 21450
直接引き取り可コロナ 窓用エアコン CW-165iR
¥ 10140
確認用
¥ 549999
366Z DAIKEN ルームエアコン 6畳用〜８畳用 2017年製 極美品
¥ 18124
落札価格13000円
914 入札履歴
終了
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