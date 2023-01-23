『スポットクーラー 工事不要 8畳 2.3kW ノンドレン式【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 21分に出品され04月17日 19時 21分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スポットクーラー 工事不要 8畳 2.3kW 【梅雨対策】冷風 送風 除湿 置き型 スポットエアコン ポータブルエアコン 移動式 クーラー コンパクト 小型 24時間タイマー ノンドレン 水捨て不要 キャスター付き リモコン付き



ポータブルクーラーは本格的な冷風に加えて、除湿、送風と３つの動作モードを搭載しました。盛夏の暑さ対策の冷風、梅雨時の除湿、空気を循環する送風と季節や室温などに合わせて選択可能です。

移動式クーラーは1時間単位で24時間まで細かくセットが可能です。室温や季節に合わせて便利に使用できます。たとえば寝る前にポータブルエアコンのオフタイマーをセットして就寝後に自動でオフさせたり、朝起きる時間に合わせてオンさせるなど、生活リズムにあわせた使い方も可能です。

クーラー 置き型は風向きは手動で上下調節可能。また、風量は弱・強の2段階調節できます、使用シーンに合わせてお好みなパワーに使用できます。【排水が要らない】弊社のスポットエアコンはノンドレン方式を採用。冷風、除湿モード時に発生したドレン水を内部で水蒸気化、排熱ダクトから熱と一緒に外へ出します。使用時は排水ホースを連接するのがおすすめです。

スポットエアコンの排気ダクトを簡単に窓に固定できる窓パネル付き。排気ダクトを外に出して温風を室外に排出することで室温の上昇を抑え、部屋を涼しくすることができる。【操作簡単】スポットクーラー 家庭用は分かりやすいシンプルなパネルとリモコン配置を採用して、初めての方も簡単に操作が可能です。

外形寸法：幅520*奥行き570*高さ1190mm。パネル対応長さ：915-1250mm。排気ダクトの長さ：直径Φ150(长度拉伸1500mm+100mm，压缩240mm)。重さ：約21kg。冷房能力：2.05KW(50Hz) 2.34KW(60Hz)。消費電力：650W(50Hz) 750W(60Hz)。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>エアコン 商品の状態: 新品、未使用