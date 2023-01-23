『Danner × NANGA FREDDO ダナー フレッドブーツD120250【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 04時 43分に出品され05月03日 04時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Danner × NANGA ダナー ナンガ インナーダウンレザーコンビフレッドオーバーブーツ D120250 ブラック









■サイズ···23.0cm

■カラー···ブラック

できるだけ実物と同じ色合いになるようにしていますが、パソコンモニタの環境などによって実物と色合いが異なる場合がございます。

思った色と違う等の理由での返品はお受けできませんので予めご了承ください。











商品状態■新品未使用



新品・未使用品ではございますが、店頭購入・自宅保管品をご理解いただける方よろしくお願いいたします。完璧を求める方は、お控えください。タグにシール跡(粘着)がある場合、テープで保護させていただくことがあります。





発送方法■メルカリ便での匿名発送予定





※お値下げ不可でお願いします。



カラー...ブラック



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 23.5cm以下 ブランド: ダナー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Danner

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ダナー

フレッドブーツD120250