『美品 バーバリー チェック ピローブーツ オレンジ 44 ハンターチェック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 22時 29分に出品され04月28日 22時 29分に終了予定です。即決価格は27,222円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バーバリーのA-MF PILLOW BOOTです。



カラーはオレンジ×トープチェック、サイズ44です。



商品情報

タフタのアンクルハイブーツ。カラーはイエロー。中綿入り。



・全体にシグネチャのチェック柄

・履き口にドローストリング

・側面にロゴチャーム

・ボンディング加工ジャージのライニング

・トレッドEVAソール



サプライヤーカラー：Hunter IP check

アッパー: ポリエステル. ソール: EVA, TPU.

イタリア 製。.

232376F113007



バーバリージャパン（株）タグ付き。



状態は元箱、画像のタグや保存袋が付属いたします。

一度着用のみの美品です。



ご購入、コメント前に自己紹介欄をご覧ください。



出品中商品一覧はこちら→#RUBACS



よろしくお願いいたします。



プローサム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品

バーバリー

チェック

ピローブーツ

オレンジ

44

ハンターチェック