『極美品 XL相当 カシミヤ100% ロロ・ピアーナ チェスターコート ロング 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 04時 25分に出品され04月04日 04時 25分に終了予定です。即決価格は19,266円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #Verryの出品商品はこちら



○アイテム

XL相当 カシミヤ100% Loro Piana ロロ・ピアーナ チェスターコート ロングコート マキシ丈 アウター ブラック メンズ 繊維の宝石



○サイズ

サイズ（相当）

肩幅 51cm

身幅 57cm

袖丈 66cm

着丈 110cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



相当サイズで提案しておりますので、実寸をご確認ください。



○状態

目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。



○カラー

画像参照



○素材

画像参照



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



04-24-11-57 23818240MY1436655448998 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ロロピアーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

XL相当

カシミヤ100%

ロロ・ピアーナ

チェスターコート

ロング

黒