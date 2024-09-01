『【美品】Logicool G Pro X Superlight 2 白色【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 50分に出品され04月12日 01時 50分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/09に保証で交換後1週間ほど使用しました。

新しいマウスを購入したので出品します。

付属品は全て揃っており美品です。

即購入可 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール