『adidas スタジャン 青色 Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 20時 16分に出品され04月17日 20時 16分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このadidasのスタジャンは、青色のフリース素材で、クラシックなデザインが特徴です。袖には白と黄色のストライプが施されており、スポーティーな印象を与えます。



【機能性】

内側にはポケットがあり、収納力も抜群です。暖かいフリース素材は、寒い季節に最適な一着です。



【サイズ】

サイズはLで、ゆったりとしたフィット感があり、快適に着用できます。



- ブランド: adidas

- 色: 青

- 素材: フリース

- サイズ: L

- スタイル: スタジャン

- ポケット: 内ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

スタジャン

青色

Lサイズ