『NEOKEEPER ネオキーパー アルミビジネス スーツケース キャリーケース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 13時 59分に出品され03月20日 13時 59分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【匿名配送】

即購入歓迎♩

まとめ割あります♩

ご購入前にお声がけください♩



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ご覧いただきありがとうございます┄▸◂



❁︎商品*詳細❁︎

NEOKEEPER ネオキーパー 日崎 A-24VF アルミビジネススーツケース フレームタイプ

間仕切りが多いので、ビジネス時に最適

また間仕切りは取り外し可能で、大きな物も入れやすい◎



外寸(cm)縦×横×奥行：45×42.5×16.5

重量(kg)：4

容量：約24L

宿泊目安：1〜2泊

機内持ち込み：不可

内装タイプ：アコーディオン（フレキシブル）パーテーション

本体素材: アルミ合金



●ダイアル式TSAロックが2個搭載で安心しっかりロック※ 番号については000で開くように初期設定にしています

（鍵穴がありますが、ダミーのようです）

●アルミ製段階調整キャリーハンドル

※ピンが2ヶ所出ていないと固定されません

●アルミ製ボディにより、高級感と高耐久性を実現しました。



●カラー：ブラック（黒）



●状態：外観に多少小傷やシミなどはありますが、使用に問題ございません

内側はキレイです

もちろんタイヤも正常に作動します



高剛性軽量アルミ製スーツケース「NEOKEEPR」(ネオキーパー)はボディのメイン素材に軽量アルミニウムを採用した金属製スーツケースです。

頑丈なアルミの素材感を活かしたデザインと使い易さの両立を追求しました。

ビジネスから旅行まで、メンズ・レディース問わずおすすめのキャリーケースです。



自然光の下、目を凝らし精一杯検品致しておりますが、なに分素人検品ですので見落としがありました場合はご容赦くださいませ



【今だけ価格！？】

不定期で価格を上げて再出品を行う場合がございます、予めご了承願いますm(._.)m

ご検討中の方は早めのご購入がオススメです☻





他にもメンズ服あります☻

#ももんメンズ



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プロフィールもご覧頂けると幸いです

丁寧なお取り引きを双方できればと思っております。よろしくお願いいたします。



カラー···ブラック



キャリーケースサイズ···S(〜3泊)



特徴···TSAロック付き,ハードケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ NEOKEEPER

ネオキーパー

アルミビジネス スーツケース

キャリーケース