『18AW Leather Shoulder Bag 黒 ノースフェイス コラボ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 59分に出品され03月08日 08時 59分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。

公式ストアで購入したもののあまり使用する事もなくクローゼットに眠らせていたので

断捨離のため出品しました。



目立った汚れやダメージもなく美品となりますが

あくまで中古品となりますのでご理解ください。

気になる点や質問などは気軽にコメントいただけると幸いです。

値下げに関しては希望額を言っていただけると助かります。多忙のため、あまりにも大幅な値下げ交渉に関しては、返答しない事もございますのでよろしくお願い致しますm(_ _)m



サイズは素人採寸のため、若干の誤差はお許しください。

それではご検討よろしくお願い致します。



−− ◼️商品説明◼️−− −− −− −− −− −− −− −− −



【ブランド】SUPREME（シュプリーム）



【品名】18AW × THE NORTH FACE Leather Shoulder Bag ザノースフェイス レザーショルダーバッグ ポーチ ブラック NF0A3KYS



【実寸】

縦幅：22cm

横幅：15.5cm

マチ：3.5cm

ショルダーベルト 最長：150cm



【素材表記】

本革65%

ナイロン35%



【カラー】ブラック



【付属品】無し（本体のみ）



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 18AW

Leather

Shoulder

Bag

黒 ノースフェイス コラボ