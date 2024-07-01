『Harrods 英国ハロッズ トートバッグ ⭐️裏地付き 限定 新品タグ付 送料込【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 54分に出品され03月19日 15時 54分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き

COLOURFUL HARRODS TOTE BAG



★ハロッズ限定品 完売品



イギリス最大の老舗高級百貨店Harrodsハロッズの魅力満載オリジナルショルダーバッグ/トートバッグです。創業190年のハロッズの歴史ある壮大な外観は、実写でもイラストでもとってもオシャレで大人気です☆



空のブルーと重厚感あふれるハロッズのお馴染みの巨大な外環が魅力満載のトートバッグ♡

その名の通り、中までカラフルな裏布が貼られていて、持ち手もスカイブルーの素敵なお品です☆



◆ハロッズ本店にて購入(2024.7)

＊フラットで持ち帰りましたのでシワはほとんどございません☆



◆価格 50ポンド(約10250円)

日本国内オンライン価格 約15000円



◆素材 リサイクルポリエステル

☆軽量！シワになりにくいです



◆本体 高さ48cm x 幅40cm x マチ11.5cm



◆内側ファスナーポケット1

底板付き(35×11.5)



ハロッズオリジナルはクォリティが高く人気です☆こちらも裏地が付きしっかりした縫製ですが、軽量！



白や黒、紺などのコートにも大変よく合います☆



○コピー品にご注意ください。こちらはタグ付き新品で、プライスタグ画像をよくご覧ください。



○ハードなしっかりした底板のため、横幅はそのままに丁寧に梱包させていただきます。8枚目画像



○無料でハロッズのショップ袋(ビニール)をお付けできます。Lサイズのため折ジワがございますが、ご希望の際はご購入後のメッセージにてお知らせくださいませ。



○ハロッズのコピー品にご注意ください。ハロッズではないサングラス女性の柄やハート柄やよく似せた柄などがSサイズトートが安く販売されています



○底板を折り畳まずに梱包致しますため、送料とメルカリ手数料によりこちらが限界のお値段でございます。

送料込みのお値段です☆



○他でも出品中ですので、削除することがございます。



#カラフルハロッズトートバッグ #ショルダーバッグ #Harrods #ショッパーバッグ #エコバッグ #イギリス #エリザベス女王 #ハロッズショルダーバッグ #ナイツブリッジ #ロンドン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハロッズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Harrods

英国ハロッズ

トートバッグ

⭐️裏地付き 限定 新品タグ付

送料込