『AirPodsPro 第1世代【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 14時 21分に出品され04月07日 14時 21分に終了予定です。即決価格は10,748円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPodsPro 第1世代

動作確認済、初期化済です。

アルコール除菌清掃後、発送させて頂きます。



付属品等はございませんので、ご了承下さい。



使用に伴うキズ等はありますが、動作等は問題なく使用頂ける物になります。



画像をご確認の上、中古品とご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



その他気になることありましたらコメントください。

どうぞ宜しくお願いいたします。







種別···AirPods Pro



世代···第1世代 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル