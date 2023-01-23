『AirPodsPro 第1世代【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 14時 21分に出品され04月07日 14時 21分に終了予定です。即決価格は10,748円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アップル
★大特価★ Apple AirPods Pro 「第二世代」（TYPEＣ）
¥ 12000
SONY WF-1000XM5 Bluetooth ワイヤレスイヤホン
¥ 11000
Nothing Ear (Open)
¥ 11375
Galaxy Buds3 新品未開封
¥ 10764
SENNHEISER IE300 ゼンハイザー
¥ 10296
Anker Soundcore Liberty 4 NC
¥ 7020
Apple AirPods Pro 第二世代 ワイヤレスイヤホン 本体
¥ 12870
Apple AirPods3
¥ 9547
cham様専用BOSE ULTRA OPEN EARBUDS 60周年記念カラー
¥ 14175
Anker Soundcore Liberty 4 NC (A3947N11)
¥ 7800
未開封 Galaxy buds3 pro ホワイト ケース付
¥ 16000
SONY LinkBuds WF-L900グレー 箱付き
¥ 7020
Apple AirPods Pro第一世代
¥ 7020
galaxy buds3 未開封
¥ 10833
AirPods Pro（第2世代） 未開封
¥ 12999
【新品】Bose Ultra Open Earbuds 完全ワイヤレス イヤホン
¥ 11895
★AirPods Pro エアポッズプロ 第2世代 USB-C MTJV3J/A
¥ 11180
Final ソフトシルバーコートケーブル 2Pin 4.4mm
¥ 9263
落札価格10748円
99 入札履歴
終了
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