『Maison Mihara Yasuhiro メゾンミハラヤスヒロ スニーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 02時 48分に出品され04月08日 02時 48分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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確実正規品

Maison Mihara Yasuhiro メゾンミハラヤスヒロ スニーカー 43



THE GALLERY BOX仙台店にて購入しました。

売り切れでとてもレアな商品になるのでこの機会に是非！





メインカラー : ブラック

サイズ：43

27.5cmから28を履いている方にオススメです！



付属品 : 箱、タグ 写真通り



２回短時間使用のみ

スレや多少汚れがございますが状態はいいと思います。

中古品にご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

画像を良くご覧になり後購入ください。

サイズが合わない等の購入後のキャンセル、返品一切不可になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: メゾンミハラヤスヒロ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Maison

Mihara

Yasuhiro

メゾンミハラヤスヒロ

スニーカー