『iPhone 12 mini 128GB ホワイト 白【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 12時 09分に出品され03月29日 12時 09分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入可です。

docomoで購入しsimロック解除済です。

本体と箱の出品になります（充電ケーブル付属なし)

バッテリー容量82%

購入後すぐケース、フィルム貼って使用しておりましたので比較的綺麗な状態です。

目立つキズとしましては、右下角（写真8枚目）左下角（写真9枚目）、左側のボタン操作部（写真10枚目）に1mm以下のキズがあります。

それ以外は目立つ傷ございませんが見落としご容赦ください。



購入時の箱と説明書を同封いたしますが、充電ケーブルは付属しません。



箱をプチプチ梱包後、宅急便コンパクト箱に入れて発送します



- モデル: iPhone 12 mini

- ストレージ容量: 128GB

- キャリア:docomo

- 色: ホワイト

-バッテリー:82%

simロック解除済



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 12 mini



カラー···ホワイト



購入したキャリア···docomo



付属品···箱



バッテリー最大容量···80～84％



画面割れ···なし



機能不良···なし 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル