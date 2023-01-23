『ファミリア ピオヌンナル コラボ ガーデン トートバッグ familiar【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 55分に出品され03月13日 09時 55分に終了予定です。即決価格は21,750円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フォミリア ピオヌンナル コラボ



トートバッグ

マザーズバッグ



ピオヌンナル 人気のガーデンにfamiliarオリジナルの刺繍と裏地にオリジナルリバティ柄が使われ中身が見えないように巾着のように絞って使えます。

肩掛け、手持ちどちらでも使えます。





新品未使用



カラー...ピンク



素材...コットン(ヌビ)



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア

ピオヌンナル

コラボ

ガーデン



トートバッグ



familiar