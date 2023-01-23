『00s Ozz Oneste Lace-Up Tops Y2K archive【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 17時 39分に出品され03月15日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2000s Lace-up Long Sleeve Tops】



Brand:Ozz Oneste



Condition:Please check photos



size:Free

Body Length:58.5cm

Sleeve Length:70.3cm

Body Width:41cm

Shoulder width:37cm





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レディース

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