『UNITED ARROWS ファー コート M ブラウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 32分に出品され03月14日 16時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 beauty＆YOUTH UNITED ARROWS



コート チャック式です。



カラー...ブラウン 茶



着丈...ミドル



ファー種類...フェイクファー/エコファー



サイズ…M



クローゼット整理のため出品いたします。

3回ほどの着用なので目立った汚れなどはございませんがUSEDご理解いただける方のみお願いいたします。



キャンセル・返品不可



参考価格:13000円



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冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNITED

ARROWS ファー コート M

ブラウン