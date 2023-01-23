『［美品］DELVAUX デルヴォー D金具 ショルダーバッグ レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 38分に出品され03月11日 17時 38分に終了予定です。即決価格は11,973円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デルヴォー DELVAUX ショルダーバッグ D金具 ブラウン ベルギー王室御用達



大手リサイクルショップにて購入いたしました。

中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。



○サイズ

タテ19.5cm

ヨコ24cm

幅4.0cm

ショルダーストラップ102cm



平置き実寸

多少の誤差はご了承ください。



○状態

金具部分のメッキが若干ダメージございますが

その他特に目立った傷や汚れはなくまだまだご利用いただけるかと思います。





○カラー

ブラウン



○素材

レザー



○付属品

本体のみ発送になります。





○配送

簡易包装にて2-3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号74

9qg 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デルヴォー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ［美品］DELVAUX

デルヴォー D金具 ショルダーバッグ レザー