『Xotic Rc booster Limited Edition【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 43分に出品され04月05日 07時 43分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらXotic Rc booster Limited Editionです！



通電確認済、動作問題ないです！



少し前に新品を購入し

小規模のボードに入れて使用しておりましたが

あまり出番が無かったのと、資金難にて出品いたします。



ボードに入れておりましたが

マジックテープやゴム足など使ってませんでしたので

背面 比較的綺麗かと思われます！



付属品は

7枚目の画像の通りです！





トラブル回避の為、神経質な方はご購入お控えください





ギター / エフェクター / エキゾチック / エキソチック /ブースター / クリーンブースター /RCブースター / 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし