『『超人気』adidas oliginals トラックジャケット FB ロゴ 刺繍【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 09時 28分に出品され03月15日 09時 28分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からLeos spikeの古着ワールドをご覧いただきありがとうございます(＊^^＊)

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#Leo古着



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⚫︎商品名⚫︎

アディダスオリジナルス のトラックジャケットです☺︎

人気のファイヤーバード！

ワンポイントのトレフォイル刺繍がgood！

王道のブラック×ホワイトで着回し抜群◎

ストリートコーデに押さえておきたい1着です♪



⚫︎ポイント⚫︎

ファイヤーバード

ロゴ

トレフォイル

ワンポイント

刺繍

スリーストライプ

ジャージ

フルジップ

スタンドカラー

シンプルコーデ

モノトーンコーデ

ストリート

アウトドア

太アーム

ゆるだぼ





▪︎古着は1点物のため売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！



⚫︎状態⚫︎

USED

多少の使用感ありますが目立ったダメージはございませんので、これからもたくさん着用していただけます(о´∀`о)

⚫︎カラー⚫︎

ブラック 黒

ホワイト 白



⚫︎サイズ⚫︎

M

(着丈68cm、身幅54cm、肩幅52cm、袖丈64cm)



デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！



送料無料、即購入OKです！

最後までご覧頂きありがとうございました(*´∀`)♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 『超人気』adidas

oliginals

トラックジャケット

FB

ロゴ

刺繍