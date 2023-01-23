『【Lenovo】21MNCTO1WWJP5 ThinkPad T16 Gen 3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 08時 19分に出品され05月11日 08時 19分に終了予定です。即決価格は103,180円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Lenovo】21MNCTO1WWJP5 ThinkPad T16 Gen 3：16型WUXGA/Core Ultra 5-125U/16GB/256GB SSD NVMe(Office認証) 新品！



OSの初期設定。

Windows最新へのアップデート。

Microsoft Office Pro Plus 2021インストール・認証作業後の発送です。

品物到着後すぐにご利用出来ます。

ご注文のタイミングによっては完売の場合がございます。

ご理解をよろしくお願い致します。

配送は佐川急便です。

価格交渉不可！

複数台数必要な場合ご連絡ください！

[email protected]



プロセッサー : インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U (Eコア 最大 3.60 GHz Pコア 最大 4.30 GHz)

初期導入OS : Windows 11 Pro 64bit

導入OS言語 : Windows 11 Pro 64bit - 日本語版

Microsoftソフトウェア : Office Pro Plus 2021インストール・認証

DIMMメモリー : 16 GB DDR5-5600MHz (SODIMM) - (2 x 8 GB)

1stストレージ : 256 GB SSD M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 TLC OPAL対応

ディスプレイ : 16" WUXGA液晶 (1920 x 1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz

グラフィックカード : 内蔵グラフィックス

内蔵カメラ : 500万画素カメラ、マイク

本体カラー : ブラック

無線LANアダプター : インテル Wi-Fi 6E AX211 2x2 vPro対応 & Bluetooth

1st イーサネット : 有線イーサネット

指紋センサー : なし

ポインティングディバイス: クリックパッド

キーボード : ブラック、数値キーパッド - 日本語

バッテリー : 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 52.5 Wh

電源アダプター : 45W ACアダプター (2ピン) USB Type-C

標準保証 : 1 年間 引き取り修理 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レノボ