『【USA製❗️】 WTAPS ロンT ブラック ポケット付 無地【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 01分に出品され03月21日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,233円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダブルタップス 長袖 ポケットT

201ATDT-CSM14 20SS



Made in USAのコットンジャージー素材を使用したロングスリーブです。左胸部分にポケットも付いており、一見シンプルなデザインですが裾のブランド織りネームやフロントにUSAフラッグが付くのもこだわりポイントです。

真っ黒ではなくフェード感のある色合いで雰囲気抜群です。

またcotton100%で経年変化も楽しめおすすめです。

大きめの作りの為、サイズをLとしています。詳細は下記を参照ください。



自身で着用するか迷っている為大幅な値引き交渉はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。



【size】1(L相当)

肩幅55cm,身幅57cm,着丈69cm,袖丈63.5cm



【color】

black 黒 系



【etc.】

USA製 175cm/65kgで緩く着用出来ます。













ユニフォームエクスペリメント

エンノイ

ennoy

undercover

ARMSTRONG

フォレスター

league

MOUDULAR

ヒューマンメイド

human made

シュプリーム

Supreme

トレーナー

ネイバーフッド

neighborhood

RRL

ダブルアールエル

OLD JOE

オールドジョー

CELT&COBRA

ケルト&コブラ

LOST CONTROL

ロストコントロール

TENDERLOIN

テンダーロイン

GERUGA

ゲルガ

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フィグベル

WACKO MARIA

ワコマリア

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ルードギャラリー

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バウンティハンター

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チャレンジャー

M&M

エムアンドエム

ROUGH AND RUGGED

ラフアンドラゲッド

calee

キャリー

RATS

ラッツ

RADIALL

ラディアル

WTVUA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【USA製❗️】

WTAPS

ロンT

ブラック

ポケット付

無地