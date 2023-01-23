『安心鑑定対応❕イヴ・サンローランかごバッグ✨美品✨￥98000【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 21時 39分に出品され04月20日 21時 39分に終了予定です。即決価格は49,980円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イヴ・サンローランかごバッグです✨

１回のみ使用の美品✨汚れもなく大変キレイな状態です。

カラー ブラウン

付属品 布袋



ISETAN新宿にて購入しました(^^)

どんな服装にも合うデザイン♪

年齢問わずご使用頂けます(^-^)/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 安心鑑定対応❕イヴ・サンローランかごバッグ✨美品✨￥98000