『ルイヴィトン バガテル NM モノグラム・アンプラント レザー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 03時 38分に出品され03月13日 03時 38分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したが、あまり出番がない為お譲りすることに決めました。

バイカラーでとても可愛いです。

ハンドバッグ、ショルダーバッグと2wayでご利用できます。



ほとんど使っていない為状態はとても綺麗です。

金具部分少々スレございますが、角スレは写真の通り無くとても綺麗です。

本革の為、通気性の良いところかつ炭八をバッグの中に入れて保管しておりました。



付属品 箱、リボン、袋



高額商品のため返品交換致しかねます。

定価よりも10万近く値下げしておりますので、これ以上の値下げは考えておりません。

とても綺麗ですが、中古品のためご理解ある方のみご購入お願いいたします。



商品説明（公式サイトから引用）



しなやかなモノグラム・アンプラント レザーでファッショナブルに仕上げた「バガテル NM」。オーバーサイズのモチーフをエンボス加工で施し、グレージュとクリームの繊細な色合いのコントラストを際立たせました。取外し可能なハンドルと取外し & 調節可能なストラップで、さまざまな持ち方をスタイリッシュにお楽しみいただけます。



24 x 18 x 7 cm

(幅 x 高さ x マチ)

素材：モノグラム・アンプラント レザー（皮革の種類：牛革）

トリミング：グレインレザー（皮革の種類：牛革）

ライニング：マイクロファイバー

金具（色：ゴールド）

ファスナー開閉式

内フラットポケット

ストラップ：取り外し可能, 調整可能

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：48.0 cm

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：54.0 cm

ハンドル：シングル, 取り外し可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン バガテル

NM

モノグラム・アンプラント

レザー