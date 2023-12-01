『セリーヌ ミニクロード/ミニトリオンフ/ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 14時 28分に出品され03月24日 14時 28分に終了予定です。即決価格は91,800円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023/12に表参道店で購入しました。

使用回数は2〜3回でいずれも短時間での使用でしたので傷などもなく綺麗な状態です。

ブランド品のため、すり替え防止で返品不可とさせていただきますので中古品であることをご理解の上ご購入ください。



箱、保存袋あります。

定価...176,000円

カラー···ブラック





セリーヌミニトリオンフ

セリーヌミニクロード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ

ミニクロード/ミニトリオンフ/ブラック