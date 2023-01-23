『THE SHINZONE ザ シンゾーン レディース Vネックニット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 39分に出品され03月15日 17時 39分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◎プロフィール必読お願いします!!



《 #ochako0211 》

↑こちらから他商品も見れます!!⭐︎

多数出品しておりますので、宜しければご覧ください☺︎



◎フォローでお値下げ!!!!!!!

◎おまとめ購入でお値下げ!!!!!!!!



カラー ネイビー

サイズ Free size

着丈58肩幅44身幅54



商品の状態 B

N新品 S未使用品 Aダメージや使用感がほぼない商品 B 多少使用感のある商品 C 使用感があり、多少ダメージがある商品 D 使用感があり、大きなダメージがある商品



061027015EA



サイズは素人採寸です。誤差があることがございます。

十分に注意をして検品していますが稀に見過ごしてしまった汚れや傷がある場合が御座いますので、ご購入の際はそれをご了承頂きますよう、お願い致します。



またこちらの商品はUSED品になりますので

風合いにご理解頂ける方のみご購入ください。



※購入後の返品 返金等はいっさい受け付けていませんのでご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ザシンゾーン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ THE

SHINZONE

ザ シンゾーン レディース Vネックニット