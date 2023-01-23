『パーリーゲイツ スリーブロゴカシミヤ混ニットワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 23時 41分に出品され03月19日 23時 41分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パーリーゲイツ

スリーブロゴ カシミヤ混ニットワンピースです。



冬のフワフワした白に、ピンクのロゴとカラフルな紐、フードがとても可愛く同伴者に良く褒められました^_^

白のニットワンピースは可愛さ2割増しです♪

カシミアが入っているので、軽くてとても暖かいです。

2024年1月に購入、2回着用しました。





素材 羊毛90% カシミヤ10%

価格 41,800円

サイズ 1

ポケット2箇所

着丈85 身幅45 肩幅40

多少の誤差はご容赦下さい。



目立つ汚れ、傷は見られませんが、一度でも着用すれば起こるニット特有の若干の使用感はあります。お色が白なのと見落としがあるかもしれません。

素人の自宅保管につき完璧を求める方はご遠慮下さいます様、よろしくお願い致します。

中古品としてご理解頂ける方のみご検討をお願いいたします。



またイメージ違い・サイズ違い等含め、キャンセルによる返品・交換には対応出来かねますのでご了承くださいませ



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商品説明

アウトドアを連想させるデザインがカジュアルで可愛らしい印象のワンピース。フード紐の柄が個性的で目を惹くワンポイントに。左袖にはブランドロゴ、右袖にはロゴワッペンが施されており、横からの視線も逃しません♪ フードにもさりげなくロゴ刺繍が配されています。気軽に着れて1枚でも温かく、ゴルフに限らずデイリーやアウトドアにも着用可能◎ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パーリーゲイツ